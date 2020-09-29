Крым стал одним из самых популярных курортов среди туристов

Самый большой поток отдыхающих пришелся на август Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным ТурСтата, рейтинг самых популярных курортов возглавил Крым. Солнечный полуостров занял почетное второе место, даже обогнав Турцию.

Список всех туристических направлений возглавил Краснодарский край. За лето там отдохнули свыше 6 миллионов туристов. В Крыму - свыше 3,5 миллиона, на Алтае - 2 миллиона, в Абхазии - более 1 миллиона, а в Турции в 2020 году всего полмиллиона.

Самый большой поток отдыхающих пришелся на август, ведь всего за один летний месяц в Крыму отдохнуло более двух миллионов туристов.

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