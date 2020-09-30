Движение по ул. Александра Невского в Симферополе так и не открыли

Закончить повторный ремонт планировали 29 сентября. Фото: Александра Тимощенко

На улице Александра Невского в Симферополе продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта, несмотря на обещания властей, так и не было открыто.

Напомним, что повторный ремонт улицы Невского должны были закончить еще 28 сентября. Тем не менее, дорожники продолжают работать и сегодня.

- Надеемся, что сможем запустить движение завтра – 1 октября, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства транспорта республики. – Больше 50 канализационных колодцев оказались деформированы, работы затянулись.

Движение по Невского все еще закрыто. Фото: Яндекс.Пробки.

Заметим, что отремонтированную улицу Александра Невского должны были сдать в эксплуатацию еще год назад. Но после экспертиз комиссия не приняла итоговую работу подрядчика. Чтобы закончить начатое, администрации Симферополя пришлось назначить нового исполнителя.

Прошлый подрядчик был отстранен от выполнения каких-либо ремонтных работ не только на центральной улице, но и на любых других объектах республики. Кроме того, сейчас рассматривается возможность занесения его в черный список.

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