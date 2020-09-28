Почему в Симферополе пришлось переделывать улицу Александра Невского

За год из-за некачественного асфальта просело около 40 канализационных люков Фото: Александра Тимощенко

В центре Симферополя еще год назад должны были полностью сдать отремонтированную улицу Александра Невского. Но после проверок и экспертиз комиссия не приняла итоговую работу подрядчика. Чтобы закончить начатое, администрации крымской столицы пришлось назначить нового, более ответственного исполнителя, который без нареканий смог бы выполнить реконструкцию одной из главных улиц Симферополя.

Повторный ремонт должны были закончить еще утром 28 сентября, но работы до сих пор продолжаются. Движение по Александра Невского обещают открыть уже во вторник.

Как сообщил заместитель председателя Совмина Евгений Кабанов, сомнений, что до вторника все работы закончат, нет.

- Работы планировали закончить еще в понедельник, но из-за того, что жители близлежащих домов не дали возможности выполнять работы в ночной период, окончание ремонта переносится до вторника, - отметил он.

Работу обещают сдать до конца 29-го сентября Фото: Александра Тимощенко

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ БЫЛИ К ПОДРЯДЧИКУ

Качество работ прошлого исполнителя оставляло желать лучшего, а многие нюансы пришлось полностью переделывать новому подрядчику. Так, за год из-за некачественного асфальта на дороге просело около 40 канализационных люков, поэтому верхний слой дорожного покрытия пришлось переделывать.

- Сейчас здесь используется асфальт высшего качества, поэтому такое покрытие точно простоит больше, чем один год, - уверяет Кабанов.

Прошлый подрядчик был полностью отстранен от выполнения каких-либо ремонтных работ не только на центральной улице, но и на любых других объектах республики. Кроме того, сейчас рассматривается возможность занесения его в черный список.

- Юристы это прорабатывают, - заявил Кабанов.

КОГДА ЗАКОНЧАТ РЕМОНТ

Сейчас на улице Александра Невского уже заканчивают ремонт, а к 29 сентября движение по улице будет восстановлено.

- До конца вторника мы откроем движение от площади Советской до улицы Толстого, а до конца среды от Толстого до улицы Павленко, - говорит Кабанов.

Верхний слой асфальта пришлось полностью снять и положить новый Фото: Александра Тимощенко

Заметим, что повторный ремонт на улице Невского обошелся примерно в 12-13 миллионов рублей, хотя точная сумма еще неизвестна, так как работы продолжаются.

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