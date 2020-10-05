Новый медцентр имени Семашко в Симферополе готовят к открытию

Медцентр откроют в скором времени. Фото: Архив "КП"

Новый медицинский комплекс имени Семашко все еще подготавливают к открытию. Как сообщили в пресс-службе Минстроя Крыма, подрядчик уже устранил замечания.

Больницу проверил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. Он отметил, что сейчас на объекте итоговую проверку также проводит замминистра строительства и архитектуры РК Карлен Петросян, директор службы заказчика Алексей Титов, вице-премьер Евгений Кабанов и представители Министерства жилищной политики.

- После завершения строительно-монтажных работ подрядчик устранял замечания, выявленные соответствующими ведомствами. Сегодня проводим проверку, осматриваем помещения больницы. По итогам вынесем заключение исправлены ли все недочёты и соответствует ли здание проекту, - завил Храмов.

Напомним, еще в марте глава республики дал поручение о досрочном открытии медцентра из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. На тот момент задержку власти объяснили сложностями с поставкой оборудования. Уже в апреле общая готовность Медцентра им. Семашко составляла 99%. Больницу собирались открывать несколько раз, последний - в июле.

Создание новой больницы началось в сентябре 2017 года. Медцентр имени Семашко разместился на площади в 11 тысяч квадратных метров.

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