После полугодового пленения нигерийские пираты отпустили жителей Крыма. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Удерживаемых в плену почти полгода жителей Симферополя и Севастополя, наконец, освободили. Состояние их характеризуют как удовлетворительное.

Инцидент развернулся в мае 2020 года в Гвинейском заливе – пираты захватили в плен троих крымчан, которые работали на судах RIO Mitong и Djibloho. В лагере пиратов, раскинувшемся в джунглях, жертвы провели несколько месяцев.

Ни нормальной еды, ни воды у них не было. Несколько раз пленники оказывались на волосок от смерти – пираты грозились расстрелять заложников.

На данный момент моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт. Там их ждет медосмотр, а после – возвращение в Россию.

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