Москва поможет Крыму купить 28 новых ассенизаторских машин

В предприятии «Вода Крыма» уже в декабре появятся 25 спецмашин, а в ГУП «Водоканал ЮБК» - 3 Фото: Архив "КП"

На полуострове появятся 28 ассенизаторских машин. Как сообщили в пресс-службе ЖКХ республики, новые автомобили поможет купить Москва в рамках сотрудничества с полуостровом.

Машины для вывоза жидких коммунальных отходов планируют закупить в конце 2020 года. На предприятии «Вода Крыма» уже в декабре появятся 25 спецмашин, а в ГУП «Водоканал ЮБК» - 3.

Если количество заявок будет увеличиваться, симферопольский филиал «Воды Крыма» планирует привлечь до 5 ассенизаторов из других филиалов, чтобы полностью решить проблему местных жителей.

- Стоимость услуг по откачке и вывозу сточных вод спецавтотранспортом в пределах города Симферополя составит от 1 712,58 до 2 543,11 рублей, – отметили в пресс-службе.

Напомним, в последнее время случаи охоты на ассенизаторы участились. Жители крымской столицы все чаще жалуются на то, что не могут вызвать машину для откачки отходов. Почти ни одно предприятие на сегодняшний день не работает, а госпредприятия завышают цены на услуги.

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