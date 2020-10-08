Почему выгребные ямы жителей Симферополя оказались переполнены

Сотрудники компаний остались без работы, а жители частных домов - с полными выгребными ямами Фото: Архив "КП"

В Крыму объявлена охота на нелицензионные частные ассенизаторские машины. Это привело к тому, что едва ли не все существующие компании по вывозу отходов жизнедеятельности резко остановили свою работу. Сотрудники остались без заработка, а вот жители частных домов - с переполненными выгребными ямами. Последним не смогут помочь даже через несколько месяцев.

«СКОРО ПОБЕЖИТ ПО ДОРОГЕ»

- Хочу вызвать службу уже два дня, никто не работает. Выгребная яма полностью переполнена, скоро побежит по дороге, что делать прикажете?, - возмущаются симферопольцы в социальных сетях.

Операторы частных компаний разводят руками.

- Пока не работаем, а когда заработаем - неизвестно. Ждите, - сухо отвечают КП-Крым в одной из ассенизаторских служб Симферополя.

Единственный вариант, который остается жителям столицы Крыма - обратиться в госпредприятие «Вода Крыма». Но и там предлагают подождать, когда появится свободная техника. Да и стоимость услуг в ГУПе кусается.

- Обычно мы платили около тысячи рублей за выкачку ямы, а в «Воде Крыма» нам предлагают заплатить около 7 тысяч. Это неподъемная сумма для некоторых, - возмущенно говорит КП-Крым жительница Симферополя Людмила.

ЗАБРАЛИ И НЕ ОТДАЮТ

Как удалось выяснить «Комсомолке», многие ассенизаторские машины сейчас забирают на штраф-площадку без суда и следствия. Даже если есть лицензия, автомобиль все равно могут конфисковать. Причины никто не объясняет.

- Меня остановили сотрудники ГИБДД, когда я выехал на работу. Сначала попросили документы, все лицензии и договоры у меня были на руках. Но все равно выписали штраф. В протоколе указали, что был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. А на следующий день и вовсе забрали машину, - рассказывает КП-Крым Владимир, владелец ассенизаторской машины.

ОФИЦИАЛЬНО:

Распоряжение о проверке частных ассенизаторских компаний поступило после совещания в правительстве Крыма по вопросам ЖКХ еще в конце сентября. По словам главы республики Сергея Аксенова, деятельность частных компаний никто не контролирует, а с каждым годом тема канализационных стоков становится все хуже: некоторые недобросовестные водители сливают отходы жизнедеятельности в ливневки на дороге.

- Органы внутренних дел правильно делают, что проверяют эту ситуацию - кто и куда (вывозит отходы), эту работу продолжаем, но на ситуацию с вывозом отходов жизнедеятельности это повлиять не должно. Задача - в кратчайший срок снизить стоимость этой услуги. В случае, если мы не договоримся, нужно представить альтернативные варианты для граждан. Но напряжения у граждан быть не должно, - заявил глава Крыма.

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