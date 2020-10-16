В Крыму от COVID-19 умерли 100 человек

За 15 октября в Крыму зарегистрирован 171 случай COVID-19 Фото: Архив "КП"

На полуострове за прошедшие сутки с подтвержденным коронавирусом умер один человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

По данным ведомства, с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 100 человек.

Напомним, за 15 октября в Крыму зарегистрирован 171 случай COVID-19, а с начала пандемии – 6673 случая. Выздоровевших за весь период – 3801 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50