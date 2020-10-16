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Общество

В Крыму от COVID-19 умерли 100 человек

За минувшие сутки от коронавируса скончался один заболевший
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За 15 октября в Крыму зарегистрирован 171 случай COVID-19

За 15 октября в Крыму зарегистрирован 171 случай COVID-19

Фото: Архив "КП"

На полуострове за прошедшие сутки с подтвержденным коронавирусом умер один человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

По данным ведомства, с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 100 человек.

Напомним, за 15 октября в Крыму зарегистрирован 171 случай COVID-19, а с начала пандемии – 6673 случая. Выздоровевших за весь период – 3801 человек.

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