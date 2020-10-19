«Толковый был руководитель»: В Ялте хотят поставить памятник Ивану Имгрунту

Иван Имгрунт Фото: Иван Имгрунт/VK

Жители Крыма приняли близко к сердцу известие о смерти руководителя города-курорта. Иван Имгрунт заболел коронавирусом и умер от осложнений. В одном из популярных пабликов Ялты появился пост с предложением увековечить его память:

- На самом деле, наверное, это единственный глава города, кому можно было поставить памятник, хотя за последние лет 10 их было очень много. Жаль только, что такой человек не из Ялты.

Пользователи соцсетей поделились своими мнениям в комментариях: «Толковый был руководитель»; «35 лет я прожил в Ялте, но только в 2019-ом, когда Иван Иванович стал мэром, увидел реальные дела. Начали делать парки, стадион Свердлова и многое чего еще. Когда на Новый год вышел прогуляться на набережную, то она просто сверкала! Иван Имгрунт для Ялты сделал очень много, хоть и пробыл на посту меньше года. Я - за памятник!»; «Полностью поддерживаю. Благодаря Ивану Имгрунту Ялта стала лучше!»

Нашлись и думающие иначе: «Лучшим памятником Ивану Имгрунту будет, если коренные ялтинцы полюбят свой город и будут содержать его в чистоте и порядке».

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