В Минздраве рассказали, был ли привит от коронавируса умерший мэр Ялты

Экс-глава Ялты не проходил вакцинацию во время своего лечения. Фото: Иван Имгрунт/ВК

В Министерстве здравоохранения Республики Крым опровергли слухи о том, что скончавшийся от коронавируса бывший мэр Ялты был привит от СOVID-19.

После смерти Ивана Имгрунта в сети начали появляться публикации о том, что бывший мэр курортного города, несмотря на прививку, скончался от коронавируса.

Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, Иван Имгрунт не проходил вакцинацию от новой коронавирусной инфекции во время своего лечения в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Минздрава.

Напомним, глава курортной столицы республики Иван Имгрунт скончался 18 октября на 59 году жизни. В конце сентября ему диагностировали коронавирус.

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