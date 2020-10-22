В Крым вернулись моряки, освобожденные из плена нигерийских пиратов

Спустя пять месяцев моряки попали домой Фото: Надежда ДАЦЮК

Крымские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, вернулись на полуостров вечером 22 октября. Алексей Перфильев, Валентин Нечая и Вячеслав Сечин попали домой спустя пять месяцев после плена.

- Нас реально хотели убить. Последний месяц каждый день выводили на расстрел. Большое спасибо Сергею Аксенову. Была целая спецоперация, очень много людей спасали нас, – рассказал журналистам Вячеслав Сечин.

Напомним, пираты напали на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовое судно Rio Mitong в порту Луба еще 9 мая. В Нигерии они провели почти полгода. Пленные Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин – моряки из Симферополя и Севастополя. С ними вместе находились гражданин Украины Александр Балашов и гвинеец Хуан Бикоро.

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