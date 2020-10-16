Вызволенные из пиратского плена крымские моряки вернутся на родину в ближайшие дни

Моряки пробыли в плену почти пол года Фото: Анна КИРИЕНКО

Трое крымских моряков, захваченные в плен нигерийскими пиратами, в ближайшие дни вернутся на родину. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Еще в мае нигерийские пираты захватили членов экипажа судов RIO Mitong и Djibloho. Среди них оказались трое крымчан: Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин. В начале октября стало известно, что заложников удалось освободить.

- Они были освобождены 5 октября и до последнего времени находились в городе Калабар, - отметила Захарова.

Для оказания нашим соотечественникам необходимого содействия, в Калабар был командирован один из дипломатов посольства России в Нигерии. Совместно с другими дипломатическими представительствами и судовладельцем был решен вопрос перелета моряков в начале из Калабара в столицу в Экваториальной Гвинеи город Малабо, а, затем, в Краснодар.

- По последним данным моряки находятся в Малабо и сегодня-завтра они должны вылететь на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное. Таким образом к благополучному завершению подошла драматическая история пребывания российских моряков в пиратском плену, - подчеркнула представитель МИДа.

Вся операция по освобождению членов экипажа проходила в условиях секретности. Были задействованы как официальные, так и не официальные лица. Посольства РФ в Нигерии и Камеруне, представляющее интересы России по совместительству в Экваториальной Гвинее, поддерживали регулярную связь с министрами иностранных дел этих стран, руководителями их силовых министерств и ведомств, а также с представителями спецслужб. Таким образом были созданы условия для освобождения из плена моряков, при том что пираты регулярно угрожали их убить, требуя выкуп.

Пираты напали на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовое судно Rio Mitong в порту Луба 9 мая. Заложников перевезли в палаточный лагерь в Нигерии, где они провели почти пол года. Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин – моряки из Севастополя и Симферополя. С ними вместе в плену находились гражданин Украины Александр Балашов и гвинеец Хуан Бикоро.

Мореходство в Гвинейском заливе связано с большими рисками и прямой угрозой для жизни и здоровья членов экипажа.

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