Симферопольские пчелы надели маски от COVID-19

Пчелка-учительница подает всем пример. Фото: Черный список Симферополь/VK

Симферопольские улицы стараниями компании-меценатов украсили миниатюрные бронзовые фигурки. Крошки-пчелки изображены в виде представителей различных профессий и занятий: медик, балерина, газовщик, мостостроитель, учитель. Если и просто парочка придворных. Всего около 30 фигурок. Насекомых из бронзы горожане полюбили и трепетно оберегают от всех бед.

- Симферопольские пчелы начали носить маски! - такой пост появился в соцсети.

И правда, какой-то добрый человек с отменным чувством юмора нарядил фигурки в медицинские маски.

Так на всякий случай! Мало ли что, как известно, раз в год и грабли стреляют!

Хотя если говорить серьезно, то пчелкам больше всего страшны лихие люди, которые иногда покушаются на цветной металл, из которого они отлиты.

Кстати, для посвященных: медоносные насекомые изображены на гербе Симферополя, который считается городом пользы, городом собирателем. Симферополь – географический и экономический центр региона.

Карту обитания Симферопольский пчелок можно увидеть здесь.

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