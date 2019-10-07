Пчелка-балерина вернулась: В Симферополе восстановили символ города

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-07T16:29:54+03:00

Красотка снова радует горожан и гостей Симферополя. Фото: Андрей Бороздин/Землеустройство/FB

Фигурка, пострадавшая от вандалов, заняла свое законное место

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Крошечная пчелка грациозно стоит на пуантах – такая мини-скульптурка украсила одну их улиц Симферополя.

- А вот и новая пчелка. Застал момент установки, - сообщил в соцсети Андрей Бороздин, житель Симферополя.

У балерины есть около трех десятков братьев и сестер – фигурки трудолюбивых насекомых, которые являются своеобразным символом города-собирателя, разбросаны по всему городу.

Время от времени они становятся жертвами недобрых людей. И как оказалось, "прима Большого театра", тоже не избежала злой участи.

Знатоки в комментариях объяснили: - Пчелку просто восстановили: вандалы срезали прежнюю фигурку, оставив одни пуанты.

Напоминаем, что в самом начале осени бесследно исчезла крошечная скульптура пчелы-читателя.

ИСТОЧНИК KP.RU