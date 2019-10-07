Пчелка-балерина вернулась: В Симферополе восстановили символ города
Крошечная пчелка грациозно стоит на пуантах – такая мини-скульптурка украсила одну их улиц Симферополя.
- А вот и новая пчелка. Застал момент установки, - сообщил в соцсети Андрей Бороздин, житель Симферополя.
У балерины есть около трех десятков братьев и сестер – фигурки трудолюбивых насекомых, которые являются своеобразным символом города-собирателя, разбросаны по всему городу.
Время от времени они становятся жертвами недобрых людей. И как оказалось, "прима Большого театра", тоже не избежала злой участи.
Знатоки в комментариях объяснили: - Пчелку просто восстановили: вандалы срезали прежнюю фигурку, оставив одни пуанты.
Напоминаем, что в самом начале осени бесследно исчезла крошечная скульптура пчелы-читателя.
ИСТОЧНИК KP.RU