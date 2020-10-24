Московские ученые исследуют геном останков древних людей в Крыму

Поселение возникло приблизительно в середине 14 века. Фото: Институт археологии Крыма РАН

Ученые из Москвы исследуют геном останков древних людей и животных, которые обнаружили в Восточном Крыму.

Напомним, в Ленинском районе Крыма, на месте строительства крупного водовода, археологи нашли средневековое поселение золотоордынской эпохи Аджи-Эль.

По словам старшего научного сотрудника Института археологии Крыма РАН Анастасии Стояновой, возраст останков — около двух тысяч лет.

- В Крым прибыли коллеги из Москвы, они взяли пробы образцов костей - то есть останки антропологического материала, где будут исследоваться геном тех людей. У нас есть и целые погребения лошадей, ученые также проведут генетический анализ и останков животных, это интересно с научной точки зрения, - отметила Анастасия Стоянова.

Она добавила, что впервые в Крыму костный материал исследуют и на химический состав.

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