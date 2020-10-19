В Крыму при строительстве водовода нашли древнее золотоордынское поселение

Поселение возникло приблизительно в середине 14-го века. Фото: Институт археологии Крыма РАН

В Ленинском районе Крыма, на месте строительства крупного водовода, археологи нашли поселение золотоордынской эпохи Аджи-Эль.

Как сообщил КП-Крым директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, археологи в течение пяти лет исследуют земельные участки во время реализации различных инфраструктурных проектов развития Крыма.

- Еще в прошлом году мы нашли 20 объектов культурного наследия - памятники археологии, которые нужно было раскапывать до строительства водовода. И один из этих объектов - средневековое поселение в балке Аджи-Эль. Раскопки мы закончили месяц назад, - говорит ученый.

Поселение возникло приблизительно в середине 14-го века во время Золотой Орды. Его площадь – около шести гектаров, но сейчас раскопано только 4 400 квадратных метров (не больше 10% от общей площади). Это та часть поселения, которая попадает под строительство водовода.

- Ничего, кроме хозяйственных ям, нам обнаружить во время раскопок не удалось. Но там был довольно интересный археологический материал. В основном, конечно, это керамика, но были и изделия из железа, монеты. Там достаточно большой комплекс находок, но все они находятся на обработке, реставрации, консервации. Надеюсь, к концу года сдадим их фонду Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, - рассказывает Майко.

Ученый отмечает, что предстоит большой объем работ на этом объекте, но для этого необходимо финансирование - например, грант для проведения научных раскопок.

- Благодаря этим раскопкам у нас вырисовывается новое направление - изучение археологии эпохи Крымского ханства. Это еще неизученный пласт, и раскопки дают возможность понять, как жило население полуострова в 16-18 веках, до вхождения Крыма в состав Российской империи, - заключил директор Института археологии Крыма РАН.

СПРАВКА «КП»

Работы по обеспечению восточной части Крыма водой начались в 2014 году. В рамках Федеральной целевой программы ведется строительство тракта водоподачи в Феодосию и Керчь. Согласно проекту, длина трассы от водозаборов к насосной станции составляет 65 километров, а до Феодосии и Керчи - 153,5 км.

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