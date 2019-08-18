2019-08-18T13:43:22+03:00
Наука

Загадочный Крым: В Керчи во время раскопок археологи обнаружили необычный саркофаг

Могила оказалось выложена в цельном куске камня [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Внутри он был пуст. Фото: предоставлено Александром БутягинымВнутри он был пуст. Фото: предоставлено Александром Бутягиным
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Во время раскопок в античном городе Мирмекий в Керчи археологи обнаружили нечто необыкновенное. Им оказался пустой саркофаг.

Как рассказал корреспонденту «КП-Крым» начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, уникальность такой находки состоит в том, что могила выложена не из плит, а вырезана в цельном куске камня.

- Рядом мы находили могилы младенцев, штук пять, думали, что это - очень роскошное детское захоронение. Но после там не обнаружили ни одной кости, поэтому версия с захоронением там младенца просто отпадает, - пояснил Бутягин.

Специалисты будут выяснять историю этого саркофага. фото: предоставлено Александром Бутягиным

Специалисты будут выяснять историю этого саркофага. фото: предоставлено Александром Бутягиным

Что это может быть - пока непонятно. Возможно, туда высыпали прах умершего после кремации или такое захоронение могли сделать в память о том человеке, который погиб в далеке от дома.

Данная находка, по словам ученого, датируется второй половиной VI века до нашей эры. Это первый век существования греческой колонии.

Рядом археологи нашли могилы младенцев. Фото: предоставлено Александром Бутягиным

Рядом археологи нашли могилы младенцев. Фото: предоставлено Александром Бутягиным

Кроме этого, он добавил, что лучшей находкой на этом памятнике в 2019 году является бронзовое кольцо с резным гранатом.

- Камень гранат и там резное изображение, скорее всего, Афины. Она ценная, ее будем передавать в Восточно-Крымский музей-заповедник, - резюмировал ученый.

СПРАВКА «КП»

Античный Мирмекий просуществовал около восьмисот лет, вплоть до 4-го века нашей эры. Здесь жили варвары и эллины, а позже римляне. Поселение было своего рода портовым пригородом Пантикапея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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