Крымских спасателей отправили на поиски пропавших в Азове моряков

К нефтяному танкеру «Генерал Ази Асланов» из Крыма направили катер. Фото: Александр ГЛУЗ

К нефтяному танкеру «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв вечером 24 октября, из Крыма направили группу специалистов по беспарашютному десантированию и катер.

Несмотря на то, что развернувшийся в Азовском море инцидент находится на контроле у ГУ МЧС России по Краснодарскому Краю, от крымского управления также направили катер «Дмитрий Михайлик» Специального морского отряда.

Помимо этого, в 23.55 на помощь вылетел борт Ми-8 МЧС России с четырьмя специалистами по беспарашютному десантированию, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, в акватории Азовского моря вечером 24 октября на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. Судно шло в Ростов-на-Дону под российским флагом.

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