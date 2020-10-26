Сегодня суд не станет выносить приговор экс-мэру Евпатории Филонову

Дата приговора Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В СМИ появилась информация, что сегодня будет вынесен приговор бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову, однако, как сообщили КП-Крым в пресс-службе Железнодорожного суда Симферополя, дату приговора перенесли.

- Сегодня приговор не выйдет. Пока неизвестно, когда он будет вынесен, - ответили КП-Крым в пресс-службе суда.

Напомним, Андрея Филонова обвиняют в превышении должностных полномочий, однако сам мэр свою вину не признает. В апреле 2019 года начался судебный процесс по делу экс-главы администрации города.

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