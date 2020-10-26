В Крыму уменьшилось количество заболевших пневмонией

По заражению коронавирусом динамика остается неизменной Фото: Архив "КП"

В Крыму уменьшилось количество больных пневмониями, сообщил во время совещания глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что масочный режим дает свой эффект, поэтому заболевших пневмонией стало меньше. Однако по заражению коронавирусом динамика остается неизменной.

Напомним, в Крыму коронавирус зарегистрирован у 8387 человек с начала пандемии, всего выздоровевших за весь период – 4463 человека, умерших - 121 человек.

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