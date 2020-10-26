С понедельника крымчане смогут получить электронное пособие на социально значимые сорта хлеба

Не так давно в Крыму на 10% подорожал хлеб Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С понедельника крымчане смогут получить электронное пособие на ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых сортов хлеба, сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма.

Такая услуга с сегодняшнего дня будет доступна на Портале государственных и муниципальных услуг республики.

- В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Крым проводится перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Это, в свою очередь, должно значительно упростить взаимодействие крымчан с различными органами власти, - отметил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

Заметим, не так давно на полуострове на 10% поднялась цена на некоторые виды хлебобулочных изделий.

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