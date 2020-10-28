Евпатория возглавила топ-10 лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

Евпатория по душе пожилым путешественникам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, где любят отдыхать пожилые россиияне.

- Большинство людей пожилого возраста отдыхает в Евпатории. На втором месте - Кисловодск, 20 «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, – сообщили аналитики.

Топ-10 городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам (данные опроса соцсетей в процентах):

Евпатория, 22.86

Кисловодск, 20.95

Сочи, 13.33

Анапа, 9.52

Алушта, 8.57

Феодосия, 8.57

Геленджик, 6.67

Переславль-Залесский, 5.71

Суздаль, 1.9

Калининград, 1.9

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50