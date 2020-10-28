Евпатория возглавила топ-10 лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

Евпатория по душе пожилым путешественникам.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, где любят отдыхать пожилые россиияне.
- Большинство людей пожилого возраста отдыхает в Евпатории. На втором месте - Кисловодск, 20 «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, – сообщили аналитики.
Топ-10 городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам (данные опроса соцсетей в процентах):
Евпатория, 22.86
Кисловодск, 20.95
Сочи, 13.33
Анапа, 9.52
Алушта, 8.57
Феодосия, 8.57
Геленджик, 6.67
Переславль-Залесский, 5.71
Суздаль, 1.9
Калининград, 1.9
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