Крымские ученые построили для дельфинов бассейн из фанеры

Бассейн рассчитан для содержания 2-3 дельфинов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На территории Карадагской научной станции, у самой кромки моря, появился белоснежный шатер, внутри которого возводится какая-то конструкция.

Сооружение находится в прибережной зоне Карадагской научной станции Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Это карантинный бассейн, - рассказала КП-Крым Ирина Логоминова, младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов филиала ФИЦ «ИнБЮМ РАН» - Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского природного заповедника РАН им. Т.И. Вяземского.

- Для его строительства используется влагостойкая фанера, которая будет укреплена железной конструкцией. Примерный объем бассейна, рассчитанного для одновременного содержания 2-3 дельфинов, 600-700 кубических метров воды.

Емкость будет использована для временной передержки китообразных. Ученые планируют здесь реабилитировать для вольной жизни млекопитающих, освобожденных из дельфинариев. Так же здесь будут помогать китообразным, которые выбросились на берег.

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