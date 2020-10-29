В Симферополе готовятся к строительству нового водовода. Фото: официальный сайт Минстроя РК.

В Крыму готовятся к строительству водовода от Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь. К основным работам подрядчик приступит к концу года.

- Подрядная организация подготавливает объект, а именно снимается плодородный слой грунта, - уточнил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, слова которого приводит пресс-служба Минстроя РК.

Объект начнет обеспечивать водой Симферополь лишь в апреле 2021 года. А ввод водозабора и водовода в эксплуатацию запланировали на сентябрь того же года.

Напомним, поскольку вопрос водоснабжения Крыма стоит ребром, правительство России подготовило план мероприятий, реализация которых позволит подавать региону больше 300 кубометров воды в сутки.

На осуществление мероприятий по линии ФЦП республике выделят почти 48 миллиардов рублей. За 4 года в жизнь претворят 14 проектов.

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