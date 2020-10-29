С 1 ноября в Керчи начнется отопительный сезон

Отопительный сезон на полуострове начался уже 27 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Керчи начнется уже с 1 ноября, сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.

- Согласно подписанному мною Постановлению № 3293/1-п от 29 октября 2020 г., отопительный период на территории Керчи начнется с 00 часов 00 минут 1 ноября 2020 г., - написал у себя в Facebook мэр города.

Напомним, отопительный сезон на полуострове начался с 27 октября.

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