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Главу Минздрава Крыма раскритиковали за идею пойти работать в ковидный госпиталь

Остапенко должен решать вопросы логистического характера, считает блогер Варламов
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал главу Минздрава Крыма.

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал главу Минздрава Крыма.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный российский блогер Илья Варламов негативно воспринял решение министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко работать в ковидном госпитале.

По словам Варламова, главе ведомства в больнице делать нечего, поскольку у человека, занимающего руководящую должность, совершенно иной спектр задач, сообщает ForPost.

Так, Остапенко должен решать вопросы логистического характера, а также думать, как привлечь в больницы больше медиков.

- Министр здравоохранения Крыма пойдет работать в ковид-госпиталь из-за дефицита врачей. Спрашивается, зачем нужен такой министр? – недоумевает блогер.

То, что чиновник за полгода не смог предвидеть вторую волную COVID-19 и, соответственно, не решил проблему нехватки медперсонала, также вызвало вопросы у Ильи Варламова.

Напомним, на руководящую должность Александра Остапенко назначили почти месяц назад. Предыдущего министра здравоохранения РК – Игоря Чемоданова – уволили в конце сентября.

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