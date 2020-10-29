Главу Минздрава Крыма раскритиковали за идею пойти работать в ковидный госпиталь

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал главу Минздрава Крыма.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Известный российский блогер Илья Варламов негативно воспринял решение министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко работать в ковидном госпитале.
По словам Варламова, главе ведомства в больнице делать нечего, поскольку у человека, занимающего руководящую должность, совершенно иной спектр задач, сообщает ForPost.
Так, Остапенко должен решать вопросы логистического характера, а также думать, как привлечь в больницы больше медиков.
- Министр здравоохранения Крыма пойдет работать в ковид-госпиталь из-за дефицита врачей. Спрашивается, зачем нужен такой министр? – недоумевает блогер.
То, что чиновник за полгода не смог предвидеть вторую волную COVID-19 и, соответственно, не решил проблему нехватки медперсонала, также вызвало вопросы у Ильи Варламова.
Напомним, на руководящую должность Александра Остапенко назначили почти месяц назад. Предыдущего министра здравоохранения РК – Игоря Чемоданова – уволили в конце сентября.
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