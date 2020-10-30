В Крыму у женщины из дамской сумочки украли 3000 долларов

Из ее сумки незаметно было похищено 3000 долларов, что в эквиваленте равно 224130 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

У жительницы Севастополя из сумки украли 3000 долларов США. Как удалось выяснить КП-Крым, женщина вечером передвигалась по городу на троллейбусе № 10. Из ее сумки незаметно было похищено 3000 долларов, что в эквиваленте равно 224130 рублей.

Личность вора пока не установлена. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства кражи.

Напомним, еще в сентябре житель Красноперекопского района Крыма украл из чужого дома дорогостоящую сувенирную шашку, ее стоимость оценивалась в 30 000 рублей, а для 63-летнего местного жителя его ценность была еще и в том, что специально для казака шашку изготовили под заказ в Республике Адыгея.

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