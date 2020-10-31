Аксенов заявил о начале реализации плана по водоснабжению полуострова

Уже реализуются 8 из 14 мероприятий комплексного плана Фото: Архив "КП"

Власти Крыма приступили к реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что больше половины из запланированных мероприятий комплексного плана кабмина по обеспечению водоснабжения Крыма уже реализуются.

Заметим, установку опреснительных установок Марат Хуснулин назвал запасным вариантом, так как основным источником воды на полуострове являются подземные воды.

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