«Красавцы!»: появились макеты фигур древних животных из пещеры «Таврида» в Крыму

Саблезубый тигр. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Пещера в 20 километрах от Симферополя, которую случайно обнаружили два года тому назад, стараниями многих людей, превращается в уникальный туристический объект. Традиционное перерезание «красной ленточки» планируется на январь 2021 года. Под землей туристов ждет захватывающие экскурсии и любопытные экспозиции, да и наверху появятся объекты достойные внимания.

- На территории нашего комплекса будут представлены фигуры древних животных в натуральную величину, - сообщили в соцсети крымские ученые, отмечая, что для полного соответствия оригиналу, жившему тысячи лет тому назад, сначала прорисовывается эскиз, потом лепится макет и только потом уже делаются фигуры в полный рост.

Гигантский верблюд. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

И соцсетях уже обнародовано несколько готовых макетов: гигантский страус, саблезубый тигр и прочие обитатели древнего полуострова.

Гигантский страус. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

- Красавцы, не правда ли? – не удержался от эмоций автор поста.

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