Археологи хотят создать на востоке Крыма подводный парк

Под водой много интересных артефактов. Фото: Виктор Вахонеев/FB

На Крымском полуострове для туристов создадут еще один, не совсем обычный объект.

- Мы вынашиваем идею создания подводного парка, - рассказал Виктор Вахонеев, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета, сотрудник Института истории материальной культуры РАН.

Городище находится на Керченском полуострове. Фото: Виктор Вахонеев/FB

Основой парка станет древнее городище Акра, которое находится на Керченском полуострове возле поселка Заветное.

- Да, здесь из семи дней в неделю - пять дней дует сильный ветер, и под водой ничего нельзя увидеть. Но только 80 процентов Акры находится под водой, остальная же часть на суше, а парк может быть, как под водой, так и на берегу, - отметил ученый.

СПРАВКА «КП»

Акра – это древнегреческое портовое селение, которое существовало с конца VI века до н. э. по IV век н. э. Географически городище находится в самой южной точке Керченского пролива, у подножия мыса Такиль.

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