Очаг коронавируса в психбольнице Симферополя увеличился до 185 человек

В очаг коронавируса в психбольнице попали 185 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В республиканской психбольнице №1, расположенной в центре Симферополя, количество инфицированных коронавирусом достигло 185 человек. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- По клинике из всех заболевших в этом групповом очаге 89% не имеют клинических симптомов и выявлены при лабораторном обследовании контактных, после изолированы для купирования ситуации, - отметила она.

Первоначально коронавирус выявили у 81 человека, половина из которых — медработники. Часть отделений в больнице пришлось переводить под ковидный госпиталь на 60 коек, и завозить средства индивидуальной защиты. Об их отсутствии медработники психбольницы писали в социальных сетях, но официально причиной вспышки назвали «низкую настороженность медработников»: при приеме больных в стационар от них не требовали обследование на коронавирусную инфекцию, тогда как при плановой госпитализации наличие исследования обязательно.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11 тысяч 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 7 тысяч 129 человек. Общее количество умерших - 188 человек.

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