Из Тайганского в Симферопольское водохранилище перекачали 1,8 миллионов кубов воды

Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

За три месяца из Тайганского водохранилища в Симферопольское перекачали 1,8 миллиона кубометров воды. Об этом КП-Крым сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

- С момента подачи воды по временному водоводу из Белгороского гидроузла в Симферопольское водохранилище поступило воды в объеме 1,76 млн м³ воды, - говорится в ответе Госкомводхоза на информационный запрос.

Временный водовоодовод, проложенный от Тайганского водохранилища в Симферопольское, торжественно запустили 10 августа. По расчетам для нужд столичного региона ежесуточно должно перекачивается до 50 тысяч кубометров воды.

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