В Крыму вырос в цене минимальный набор продуктов питания. Фото: официальный сайт Крымстата.

В Крыму увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания. На конец октября его цена составила 4 тысячи 496 рублей 56 копеек.

- За месяц показатель вырос на 2,8%, с начала года – на 7,6%, - уточнили в пресс-службе Крымстата.

Напомним, крымские власти подписали меморандум с региональными торговыми сетями о том, что цены на продукты питания расти не будут.

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