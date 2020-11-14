Зарезал и обсыпал кофе: В Крыму задержали подозреваемого в жестком убийстве

Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю

В регионе идет расследование жесткого убийство 60-летнего жителя Бахчисарайского района.

- По подозрению в его совершении был задержан 26-летний житель соседнего населенного пункта, - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю. - Установлено, что в день трагедии знакомые совместно распивали спиртные напитки, между нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома многочисленные ножевые ранения.

Трагедия разыгралась 11 ноября в частном доме села Нижняя Голубинка Бахчисарайского района, где родные и нашли тело своего родственника, которое было буквально истыкано ножом. Вдобавок жертву обсыпали кофе и сахаром.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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