В Бахчисарайском районе найден изрезанный труп мужчины, посыпанный кофе

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и личность убийцы. Фото: пресс-служба Следкома РФ по Крыму и Севастополю

Вечером 11 ноября 45-летний зять зашел в гости к тестю, который жил один в частном доме Бахчисарайского района Крыма. Но хозяин не вышел встречать гостя, когда мужчина сам зашел в дом, то нашел в комнате изрезанный труп.

Как стало известно КП-Крым, на теле 60-летнего мужчины было 12 колото-резаных ран. Пять в области шеи и 7 в области грудной клетки. Что примечательно, половые органы умершего были засыпаны сахаром и кофе. В комнате, где лежал труп, царил беспорядок.

Родственники умершего рассказали, что тот не был судим и не стоит на учете у нарколога или психиатра. Официально мужчина не трудоустроен.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, по факту убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным СК, проведены первоначальные следственные действия, сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и личность убийцы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За убийство и насилие над шестилетней девочкой из Крыма задержали друга ее семьи

Мужчина написал явку с повинной (подробнее)

За что убивают крымчан и сколько это стоит

Следователи раскрыли очередное заказное убийство (подробнее)