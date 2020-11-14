В Крыму силовиков могут привлечь к борьбе с несанкционированным забором воды

Марат Хуснуллин. Фото: government.ru

Одна из причин дефицита воды на полуострове – незаконные подключения к водопроводу. Поэтому стал актуальным вопрос о привлечении сотрудников правоохранительные органы для контроля и проверок таких «врезок».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам на брифинге , что нужно взять на контроль «откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды».

И возможно к этой работе придется привлечь правоохранительные органы.

Вице-премьер добавил, что Украина практически не вкладывали деньги в ЖКХ Крыма, поэтому износ водопроводных сетей на полуострове доходит зашкаливает за 70 процентов, то есть вода просто утекает в землю. Официальные потери составляют до 50 процентов.

- Если мы 50 процентов ликвидируем, то у нас воды может хватить, - отметил Марат Хуснуллин и сообщил, что в Крыму до 1 декабря должна появится программа по учету и контролю потерь воды.

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