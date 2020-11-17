Симферополь останется без телевещания на три часа из-за ремонтных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Симферополя 20 ноября могут остаться без телевидения из-за работ на антенно-мачтовом сооружении.

Трансляции программ будут прерываться с 10.00 до 16.00, технологические паузы могут затягиваться на три часа, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу филиала РТРС «РТПЦ Республики Крым».

Напомним, в отдельных районах Симферополя и Севастополя 17 ноября из-за ремонтных работ электросетей отключат свет.

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