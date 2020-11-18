В пяти районах Крыма увеличилось число болеющих пневмонией. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пяти района Крыма фиксируют рост темпов заболеваемости пневмонией. Это может быть началом очередной вспышки новой коронавирусной инфекции. Так, значительный рост регистрируют в Алуште, Белогорском, Красногвардейском, Ленинском и Советском районах.

- Как правило, через 10-12 дней после роста пневмоний мы отмечаем роста заболеваемости ковидной инфекцией. Этот признак, который требует пристального внимания к состоянию пациентов с клиникой ОРВИ, - подчеркнула на оперативном штабе по вопросу распространения новой коронавирусной инфекции глава регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Большая часть больных пневмонией госпитализируется, добавила она.

- Госпитализация от пневмоний остается на уровне 65%, ковидные пневмонии госпитализируются в 61%. Фактически эти цифры на уровне прошлой недели, - уточнила Пеньковская.

Напомним, по словам главного санврача РК Натальи Пеньковской, причиной резкого роста заболеваемости COVID-19 является несоблюдение масочного режима в летний период. Также подъем заболеваемости Роспотребнадзор прогнозирует к 20 декабря в преддверии новогодних праздников.

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