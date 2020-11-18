В Симферополе COVID-19 заразилось 145 учеников и 18 педагогов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе на карантин из-за COVID-19 закрыли пять классов четырех школ. Новой коронавирусной инфекцией заразилось всего 145 учеников и 18 педагогов.

- На дистанционное обучение перевели всего пять классов школ № 8, 15, 23 и 37, - уточнила КП-Крым начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.

А ОРВИ болеют 116 учителей Симферополя, добавила Сухина.

Напомним, в Крыму на домашнем обучении находится больше 2 тысяч школьников. Помимо этого, на карантин закрыли детский сад и 16 детсадовских групп.

На дому также учится группа Керченского морского технического колледжа, сообщила на оперштабе по вопросу распространения новой коронавирусной инфекции глава регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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