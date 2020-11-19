Митридатские лестницы Керчи откроют для людей в начале 2021 года. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Митридатские лестницы Керчи откроют для свободного посещения после благоустройства территории исторической достопримечательности.

- Сами лестницы – Большая и Малая – будут сданы в начале декабря 2020 года. Теоретически их можно открыть. Но в связи с тем, что мы сейчас сделали проекты благоустройства прилегающей территории, системы видеонаблюдения и обустройства круглосуточной охраны, памятник мы откроем в начале 2021 года после завершения всех перечисленных работ, - уточнил КП-Крым глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, реконструкция Митридатских лестниц началась в сентябре прошлого года. Стоимость работ составила 651,6 миллионов рублей.

Не так давно на объекте тестировали новую подсветку. На лестницах установили почти 700 осветительных приборов.

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