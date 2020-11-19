В Крыму вновь подбирают новые графики подачи воды

с 17 ноября в крымской столице начат очередной подбор суточных объемов поднимаемой воды с водохранилищ Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе продолжают фиксировать значительное снижение запасов воды в водохранилищах, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Еще вчера Аянское водохранилище было наполнено всего на 8% (316 000 кубометров), Симферопольское - на 14 (4.9 млн кубометров), а в Партизанском осталось 15 % ( 5,1 млн кубометров).

В пресс-службе предприятия отметили, что с 17 ноября в крымской столице начат очередной подбор суточных объемов поднимаемой воды с водохранилищ. Для этого рассмотрят несколько вариантов режима подачи воды в дома крымчан.

Напомним, не так давно власти Крыма на несколько дней вводили ужесточенные графики подачи воды. Из-за критической ситуации с вододефицитом крымчанам подавали воду всего четыре часа в сутки. Но спустя несколько дней эксперимент по экономии провалился и Симферополю вновь вернули подачу воды по три часа утром и вечером.

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