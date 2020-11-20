Керчь в скором времени начнут украшать к Новому году

В Керчи начинается подготовка к празднованию Нового года. Фото: официальный сайт администрации Керчи.

В Керчи начинается подготовка к празднованию Нового года. Так, местные власти призвали руководителей магазинов, кафе и ресторанов украсить свои заведения в честь наступающих праздников.

- В преддверии Новогодних и Рождественских праздников, оформление города является одной из важных составляющих при подготовке к зимним праздникам, - сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В скором времени украшения появятся на фасадах, окнах и витринах зданий. В пресс-службе также попросили не оставлять внимание уборку на территории заведений.

Напомни, в Ялте также началась подготовка к празднованию Нового года. Уже готов предварительный план мероприятий, которые будут проходить в период с 19 декабря по 7 января.

А замглавы администрации курортной столицы Крыма Ирина Романец заверила, что украшения и иллюминация, понравившиеся местным жителям и гостям в прошлом году, сохранятся и в этом.

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