Крымские власти предложат изменения в ограничения на новогодние праздники

Ограничения вступят в силу уже с 20 декабря Фото: Архив "КП"

В Крыму подготовят свои варианты для организации работы в связи с принятыми ограничениями на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

Предложения по внесению изменений и варианты работы в праздники обсудят уже на следующем ВКСЮ, чтобы к 20 декабря понести как можно меньше потерь и в работе бизнеса, и в части безопасности проведения новогодних праздников.

Напомним, крымские власти ввели запрет на новогодние праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и других закрытых помещения, поэтому бой курантов крымчанам и гостям республики придется встречать в номере отеля или на улице. Под мораторий попали также дискотеки, караоке клубы и кальянные. Ограничения продлятся с 20 декабря по 15 января. Обслуживать гостей запрещено с 22.00 до 8.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50