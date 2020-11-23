Двум жителям Большого Судака грозит штраф за незаконную ловлю рыбы

Двум жителям Судакского района грозит штраф за незаконную ловлю рыбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За промысел водных биоресурсов в запрещенной зоне двум рыбакам из Большого Судака грозит штраф до 5 тысяч рублей. Лодку и орудия вылова сотрудники Погрануправления Крыма уже изъяли.

Пограничники заприметили нарушителей в районе мыса Алчак-Кая. Мужчины 62 и 55 лет рыбачили на расстоянии меньше 100 метров от берега. Их задержали.

Против нарушителей возбудили административное дело за промысел рыбы в неположенном месте, материалы направили в суд. Рыбакам из Судакского округа может грозить до 5 тысяч штраф. Их лодку, а также орудия незаконного промысла изъяли.

Напомним, на зимний период в Крыму ввели запрет на вылов рыбы. В частности, с 1 ноября по 28 февраля в акваториях пассажирского и грузового портов и вдоль всей центральной набережной Ялты нельзя будет рыбачить на расстоянии меньше 100 метров от берега. За нарушение правил горе-рыбаков ждет штраф.

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