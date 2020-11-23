Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Двум жителям Большого Судака грозит штраф за незаконную ловлю рыбы

Нарушители рыбачили в районе мыса Алчак-Кая на расстоянии меньше 100 метров
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Двум жителям Судакского района грозит штраф за незаконную ловлю рыбы.

Двум жителям Судакского района грозит штраф за незаконную ловлю рыбы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За промысел водных биоресурсов в запрещенной зоне двум рыбакам из Большого Судака грозит штраф до 5 тысяч рублей. Лодку и орудия вылова сотрудники Погрануправления Крыма уже изъяли.

Пограничники заприметили нарушителей в районе мыса Алчак-Кая. Мужчины 62 и 55 лет рыбачили на расстоянии меньше 100 метров от берега. Их задержали.

Против нарушителей возбудили административное дело за промысел рыбы в неположенном месте, материалы направили в суд. Рыбакам из Судакского округа может грозить до 5 тысяч штраф. Их лодку, а также орудия незаконного промысла изъяли.

Напомним, на зимний период в Крыму ввели запрет на вылов рыбы. В частности, с 1 ноября по 28 февраля в акваториях пассажирского и грузового портов и вдоль всей центральной набережной Ялты нельзя будет рыбачить на расстоянии меньше 100 метров от берега. За нарушение правил горе-рыбаков ждет штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Криминал