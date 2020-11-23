Крымские пожарники за сутки потушили 6 возгораний

В Крыму за сутки пожарников 6 раз привлекали к ликвидации возгораний. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму сотрудников пожарной службы шесть раз привлекали к ликвидации возгораний за сутки.

Из них два пожара произошли в жилом секторе и один в нежилом. Еще три раза пожарникам пришлось тушить воспламенившуюся траву и мусор, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Всего с начала года спасатели ликвидировали 3642 пожара, 2 393 из которых – возгорание сухой растительности и мусора.

Напомним, пострадавшим во время пожара в Феодосии предпринимателям пообещали помочь.

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