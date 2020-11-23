Погорельцам пожара в Феодосии обещают помочь

Пожар случился ночью на улице Горбачева. Фото: Максим Кочкин Фото: Архив "КП"

Пострадавшим предпринимателям во время пожара в Феодосии обещают помочь. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, 20 ноября состоялась очередная встреча с собственниками и арендаторами погорельцев, а также с представителями субарендаторов торговых площадей «сувенирного двора».

- На месте возгорания хозяйственную деятельность осуществляют 6 субъектов предпринимательства на основании договоров аренды земельных участков, заключенных с администрацией города Феодосии. В том числе ИП Тимошенко А.Ю был организован «сувенирный двор», на территории которого предпринимательскую деятельность осуществляли 25 предпринимателей на 29 торговых местах, на основании заключенных договоров аренды торговых точек, - сообщили в администрации города.

Напомним, 31 октября на побережье Феодосии сгорело несколько торговых объектов. Пожар полностью уничтожил кафе, магазины и другие точки общественного питания. Спасателям удалось потушить пожар ближе к утру.

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