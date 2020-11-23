Сгоревшему монастырю нужна помощь неравнодушных жителей Крыма. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму.

Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре Краснокаменки полностью разрушил корпус, в котором располагались кельи, прачечная, библиотека и котельная. Огонь также повредил рядом стоящие хозяйственные постройки.

Причиной пожара, площадь которого составила 55 квадратных метров, стала неисправная электропроводка. Жертв и пострадавших нет, до храмов огонь не добрался.

По словам настоятеля монастыря отца Марка, сейчас монахи ночуют на деревянном полу храма. Помимо этого, они остались без теплой одежды, света и тепла. Братья, как и сам монастырь, нуждаются в любой посильной помощи, пишет Крымская газета.

Средства, на которые восстановят монастырь, можно перечислить на карту РНКБ: 2200 0202 2333 6555.

Напомним, инцидент произошел вечером 14 ноября. Спасатели потушили огонь только спустя 5 часов после приезда на место происшествия.

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