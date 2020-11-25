В ноябре от коронавируса в Крыму скончалось рекордное количество пациентов

За прошлую неделю в Крыму коронавирус унес жизни 36 человек. Фото: Архив "КП"

В ноябре на полуострове зафиксировали рекордное количество летальных исходов COVID-19, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Только за прошлую неделю в Крыму коронавирус унес жизни 36 человек. Причем в возрастной группе 50-64 года наметились значительные темпы распространения по уровню летальности. Если сравнивать с октябрем, то за неполный ноябрь летальность увеличилась в 1,5 раза.

По словам Пеньковской, большинство летальных случаев – это лица, которые до последнего тянули с обращением к врачу.

Заметим, самый большой рост заболеваемости коронавирусом в Крыму наблюдается в Симферополе, Феодосии, Джанкойском и Красноперекопском районах.

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