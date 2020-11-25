Замок «Ласточкино гнездо» открывают после масштабной реконструкции

За год подрядчик отреставрировал фасад дворца и вернул прежний вид декоративным элементам Фото: Анна КИРИЕНКО

Сегодня, 25 ноября, после долгой реставрации открывается дворец-замок «Ласточкино гнездо». В торжественной церемонии примет участие глава республики Сергей Аксенов.

На реставрацию визитной карточки ушло почти полтора года. Еще летом 2019-го Ласточкино гнездо закрыли для посетителей.

Тогда крымские власти подписали контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ с фирмой из Чувашии «Дизайн». Стоимость работы оценили в 87,5 миллиона рублей, средства были выделены в рамках Федеральной целевой программы развития республики.

За год подрядчик отреставрировал фасад дворца и вернул прежний вид декоративным элементам. В дворце также отремонтировали кровли, водосточные и каминные трубы, флюгеры, металлическое ограждение на балконе второго этажа и установили окна из массивного дуба. Рабочая группа также справилась и с одной из главных задач - подсветка дворца и скалы Авроры, на которой находится дворец.

В «Ласточкином гнезде» произвели работы по усилению фундамента, подпорной стенки и плиты балкона первого этажа. Сейчас на территории визитной карточки установили видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и привели в порядок сети электроснабжения, канализации и отопления.

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