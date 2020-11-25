Врачам ялтинского ковидного госпиталя задержали "путинские" выплаты на три дня

Стимулирующие выплаты должны были выплатить еще в пятницу, но деньги поступили на счет медикам в понедельник. Фото: Официальный сайт ялтинской горбольницы №1

Еще вчера внимание пользователей социальных сетей привлекла история о том, что половина медсестер терапевтического отделения из «красной зоны»( филиал ФГБУ «ФНКЦ ФМБА») в горбольнице №1 Ялты не вышли на работу в знак протеста. Медикам перестали платить стимулирующие выплаты за работу с COVID-19.

Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», «путинские» выплаты в этом месяце поступили на счет с задержкой в три дня. Но в этот период больница продолжала работать в штатном режиме, а врачи так же ходили на работу.

- Это абсолютный фейк и провокация, - поделилась с КП-Крым главная медсестра Людмила Лесница. У нас не вышел всего один парень, но не из-за выплат, а просто по семейным обстоятельствам. Мне непонятно, зачем это сделано. Выплаты задержали всего на три дня, но главврач нашей больницы сразу все объяснил, поэтому никакой паники и протестов не было.

Напомним, выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогали больным коронавирусом, продлили до ноября.

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